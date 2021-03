Pullara: Preoccupato per le infondate rassicurazione del Commissario Zappia riguardanti la situazione pandemica nella provincia di Agrigento. On. Pullara chiede il pugno duro del Governo regionale

Sono di questi giorni le dichiarazioni di preoccupazione in controtendenza alle rassicurazioni lanciate finora da parte del Commissario dell’ASP Zappia in ordine all’aumento dei contagi.

Solo le parole del Vice Presidente della Commissione Sanità On. Carmelo Pullara.

Di analogo tenore – prosegue il deputato – sono le dichiarazioni del Presidente della Regione per ulteriori investimenti per l’Hospital Covid di Ribera finalizzati al completamento dei lavori, anche queste in controtendenza alle rassicurazioni lanciate dal Commissario straordinario Dott. Zappia che ogni settimana da settembre annuncia l’apertura per la settimana successiva dello stesso Hospital Covid di Ribera.

Queste dichiarazioni unite – spiega Pullara – mi fanno preoccupare molto e a cascata preoccupano ancor di più la popolazione anche perché appaiono legate all’incapacità per l’ASP di Agrigento e quindi per la sua direzione di assicurare la risposta sanitaria certa di fronte alla terza ondata nel tempo conosciuta, e per la quale occorreva arrivare preparati avendone cognizione ma anche spazio temporale. È chiaro che su queste cose non posso rimanere silente, che occorre dirle ma anche chiedere gli urgenti e appropriati provvedimenti.

Passata la Finanziaria, continua Pullara – in commissione sanità all’ARS, chiederò conto e ragione di queste disfunzioni arrivando a chiedere, qualora ce ne siano le motivazioni, l’utilizzazione del pugno di ferro da parte del Governo regionale che non può essere utilizzata in maniera strabica. Vigilerò ed attenzionerò la situazione, ancorché mi pare compromessa e anche con ben individuate responsabilità.

Nel mentre, – conclude Pullara – ritengo di dover chiedere al Commissario minore esposizione mediatica onde evitare annunci e presenzialismi fuori luogo e non richiesti dal ruolo rivestito.

Non vorrei che ci si affidi alla forma in assenza della sostanza. Io sono per la seconda.