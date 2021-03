CLIMA, FIORAMONTI, FUSACCHIA, MURONI, CECCONI, LOMBARDO (FACCIAMOECO):NON ESISTE ALCUN PIANETA B.

“Non esiste alcun pianeta B. Oggi la “next generation” si mobilita per continuare a chiedere ad alta voce di difendere il Clima e di cambiare il nostro sistema di produrre, consumare, vivere”. Lo dichiarano i deputati Rossella Muroni, Lorenzo Fioramonti, Alessandro Fusacchia, Andrea Cecconi, Antonio Lombardo della componente FacciamoEco- Federazione dei verdi, in occasione dello sciopero mondiale per il clima.

“Sono i giovani dei Fridays For Future – continuano – che ormai da 3 anni portano in piazza milioni di persone per ricordare alla politica che non c’è un Pianeta B e che la lotta al mutamento climatico deve essere prioritaria. Anche per questo la componente FacciamoEco intende impegnarsi, per difendere e rappresentare le istanze ecologiche di quella prossima generazione di cui stiamo impiegando non più solo le risorse naturali ma ora anche le risorse economiche che arriveranno dall’Unione europea”.

“Per questo riteniamo fondamentale l’istituzione di un servizio civile ambientale dignitosamente retribuito per gli under 30, in grado di coniugare la lotta all’emergenza climatica con la lotta alla disoccupazione giovanile. Nella lotta al mutamento climatico c’è un’istanza generazionale che chiede coerenza e radicalità che consentano di abbattere le emissioni, difendere il territorio, creare centinaia di migliaia di posti di lavoro con economia circolare, energie pulite, agricoltura pulita. Non c’è più tempo per le false promesse e gli slogan: ora è il momento di agire”- concludono i rappresentanti della componente di FacciamoECO.