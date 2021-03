Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, una forza per BPM

In Calabria é presente come Popolare di Novara.

a cura di bankimpresanews.com

Chiavari, 19 marzo 2021 – Il Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, che è uno degli istituti storici italiani, fondato nel 1870, passa a far parte del gruppo BPM nel novembre 2017, unitamente ad altri prestigiosi istituti italiani e regionali. Gestione e sviluppo, affidati ad un management preesistente, ora godono del supporto di un direttivo BPM, con esperienza internazionale, attento nel seguire le esigenze dei clienti, presenti e futuri, mediante un istituto competente per la gestione di raccolta e impiego dei fondi, grazie alle aree territoriali, che conoscono e dispongono di strumenti e soluzioni, ormai quasi totalmente fruibili da tecnologia mobile. BPM rappresenta il brand bancario “Banco di Chiavari e della Riviera Ligure“ in diversi target di utenza. Le filiali del Levante, come quelle del Ponente ligure, dopo eventi naturali e la ricostruzione del ponte San Giorgio, hanno dato prova di saper sostenere, unitamente alle sovvenzioni statali, i disagi della pandemia, con attenzione alle start up e ai nuovi mestieri. L’ Istituto si prefigge, grazie alla capitalizzazione ed alla sicurezza del risparmio gestito, la continua fidelizzazione del cliente, anche in circostanze di supporto. Il management dell’Istituto é impegnato, altresì, nel diffondere informazioni sulla sicurezza del risparmio, peculiarità primaria nella gestione, in modo trasparente, al fine della prevenzione dei capitali sui mercati, in tempo reale. Le filiali, in cui, da oltre due generazioni, gli abitanti della Calabria ripongono la loro fiducia, sono operative, grazie ai parametri di igienizzazione di elevato standard.Il Brand BPM, nei sondaggi, risulta essere, tra i più accreditati per la sicurezza nel risparmio gestito nel panorama europeo. Sono gli uomini che fanno le grandi banche. Questo è il concept, che vede area manager di alto profilo in BPM, su tutto il territorio nazionale. In Calabria é presente come Popolare di Novara.