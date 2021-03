SCUOLA, FACCIAMOECO: ISTRUZIONE COME CURA, PRESENTAZIONE PROPOSTE “LE TRE STAGIONI DELLA SCUOLA”

“L’istruzione è la cura che serve. Dobbiamo cogliere l’opportunità per costruire una Scuola che accompagni e aiuti a crescere le nuove generazioni, preparandole ad affrontare le sfide del presente e del futuro, e a costruire una società ed un’economia migliore”. Così dichiarano i deputati della componente FacciamoEco – Federazione dei Verdi, che oggi alla Camera hanno presentato il loro rapporto “Le tre stagioni della Scuola”.

“Ad un anno dall’inizio della pandemia – continuano i deputati – sembra di rivivere lo stesso dramma, con la stessa dinamica, come se questo anno non fosse servito più di tanto a capire cosa fare e come anticipare gli eventi. Si torna a chiudere la scuola, senza indicare chiaramente che interventi s’intende realizzare e con quale programma, per consentire una riapertura il prima possibile in sicurezza”.

“Come componente, proponiamo un approccio su tre stagioni: nell’immediato (primavera) bisogna accelerare la campagna vaccinale per tutto il personale della scuola e installare nelle aule tecnologie di sanificazione in continuo dell’aria (plasma freddo e fotocatalisi), oltre a fare un uso massiccio di test rapidi. Inoltre, chiediamo un “tagliando sulla DAD” e che venga garantita la scuola in presenza per figli dei medici e insegnanti; in vista dell’estate, occorre moltiplicare le opportunità di socialità, anche grazie a ‘patti di comunità’ con il terzo settore e la messa a disposizione di spazi all’aperto; infine, prima dell’autunno, bisogna lavorare alla riduzione massiccia del numero di studenti nelle classi, anche con un piano di emergenza di reclutamento di insegnanti di ruolo, a partire dal sostegno”- concludono infine i rappresentanti di FacciamoEco. Il rapporto completo con tutte le proposte in dettaglio è scaricabile sul sito www.facciamoeco.it