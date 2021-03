Isola dei Famosi al via: è testa a testa tra Elisa Isoardi e Gilles Rocca, sorpresa Paul Gascoigne a 7,50

ROMA – Tutto pronto per la 15esima edizione dell’Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Alla vigilia della partenza, per gli analisti Stanleybet.it è testa a testa tra Elisa Isoardi e Gilles Rocca, che si ritrovano dopo Ballando con le stelle: il talent di Raiuno aveva consacrato l’attore, mentre la conduttrice si era dovuta accontentare del quarto posto. Per i traders saranno loro a contendersi la vittoria, in lavagna a 5 volte la scommessa.

Sbarca in Honduras anche Paul Gascoigne: il successo dell’ex calciatore inglese si gioca a 7,50, stessa quota anche per il famoso youtuber Simone Paciello e per i comici Valentina Persia, Roberto Ciufoli e Beppe Braida. Doppia cifra (10,00) per la showgirl Angela Melillo, con l’ex “letterina” Francesca Lodo a 15,00 insieme a Daniela Martani – ex concorrente del Grande Fratello ed ex dipendente di Alitalia – e all’attore Brando Giorgi. Tra i concorrenti di questa edizione anche Drusilla Gucci, pronipote del fondatore della casa di moda, e il visconte Ferdinando Guglielmotti di Montalto di Castro, anche loro offerti a 15,00, come i modelli Carolina Stramare, vincitrice di Miss Italia 2019, e Akash Kumar. Ultima a 20,00 l’attrice Vera Gemma, figlia di Giuliano.