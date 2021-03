Giustizia, Partito Radicale: “Sottoscriviamo programma Cartabia, contesto impedisce riforma”

“Grazie alla ministra Cartabia la Costituzione torna ad essere premessa del Governo della Giustizia. Correttamente la Cartabia non promette ma riconosce che il contesto politico non consente alcune riforme, quelle più radicali e a nostro avviso più urgenti. Se la politica non ce la fa è necessario mettere i cittadini in condizione di farlo attraverso il referendum come previsto dalla Costituzione. Per quanto riguarda il programma lo sottoscriviamo auspicando che la maggioranza che sostiene il Governo sostenga anche il programma illustrato e lo faccia con la massima urgenza. Finalmente qualcuno dalle istituzioni non fa orecchie da mercante alle denunce fatte dal Luca Palamara, ex Presidente dell’ANM e già membro del CSM, sulle quali continuiamo a ritenere urgente costituire una Commissione parlamentare d’inchiesta con i poteri giudiziari”. E’ il testo di una nota diffusa dal Partito Radicale.