Sicilia – Pullara: In finanziaria incremento orario dei medici veterinari specialisti ambulatoriali

Seguo con molta attenzione le problematiche relative alle coperture economiche, di cui si è potuto leggere anche sui quotidiani, relative alla finanziaria 2021 che la prossima settimana verrà portata all’esame dell’aula.

Non vorrei che sotto la scure di eventuale mancanze di copertura, tenuto conto che l’impegno economico risulta importante, lasciando spazio invece a piccoli e localizzati interventi, possa finire l’incremento orario dei medici veterinari specialisti ambulatoriali per il raggiungimento di almeno 30 ore di incarico settimanali. Come ci si può ben ricordare mi ero già occupato della questione, nel primo documento contabile utile della mia legislatura, presentando un emendamento al Def del 2019″.

Lo ha annunciato il deputato regionale l’On. Carmelo Pullara Presidente e segretario politico organizzativo di “ONDA” .

“Infatti -spiega Pullara- nella finanziaria del 2019 quell’emendamento non fu approvato per mancanza di copertura finanziaria, ma eravamo all’inizio della legislatura. Da allora ho lavorato incessantemente, come è mio costume, per raggiungere l’obiettivo ed oggi l’art.59 presente nella legge di stabilità, attualmente in discussione, ne è la riprova.

Vigilerò -conclude Pullara- affinchè durante le fasi di pre-aula e durante la votazione in aula non ci siano intoppi per consegnare questo risultato a favore di una categoria importante per lo sviluppo in sicurezza dell’economia della nostra regione.”