Ugl metalmeccanici Catania. Per il segretario Angelo Mazzeo terza riconferma all’assemblea nazionale del fondo pensionistico complementare “Cometa”. “Continua l’impegno nel territorio per la categoria”

Il segretario provinciale della federazione Ugl metalmeccanici, Angelo Mazzeo, è l’unico catanese ad essere stato eletto nell’assemblea nazionale del fondo di categoria “Cometa”. Per il sindacalista dipendente della STMicroelectronics di Catania si tratta di una riconferma, per il terzo mandato triennale consecutivo, tra i 45 componenti del “parlamentino” di uno dei fondi più importanti d’Italia. “Cometa”, infatti, è il fondo di pensione complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione impianti e dei settori affini, nonché per i dipendenti del comparto orafo e argentiero. Costituito nel 1997, si occupa di gestire le risorse nell’interesse degli associati ed erogare prestazioni di previdenza complementare. Alle elezioni, che si sono tenute in modalità telematica dall’1 febbraio al 2 marzo, la Ugl metalmeccanici su base nazionale ha ottenuto oltre il 12% di preferenze tra i vari sindacati in corsa, confermando i 5 seggi uscenti. “In un periodo così particolare, come quello che stiamo vivendo, aver raggiunto questo risultato è stato per noi motivo di grande soddisfazione e, per questo, non possiamo che ringraziare coloro che ci hanno votato. Ciò significa che l’impegno di questi anni è stato apprezzato e da parte mia – dice il segretario – continuerò ad impegnarmi sul territorio catanese e non solo, per fornire agli aderenti la massima assistenza tecnica e informativa ai lavoratori del settore metalmeccanico sulle opportunità offerte dal fondo “Cometa”.” Al neo rieletto, intanto, sono giunte le congratulazioni da parte del segretario nazionale della federazione Antonio Spera e dal segretario territoriale Giovanni Musumeci.