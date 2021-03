Centro direzionale della Regione, Di Paola (M5S): “Si doveva passare dall’ Ars, progettazione avviata senza conoscere situazione affitti e immobili”

“Centro direzionale della Regione? Sarebbe stato opportuno approfondire l’argomento all’Ars, anziché procedere spediti su un’opera di cui non si conoscono i reali benefici, visto che non sappiamo quale sia il patrimonio immobiliare delle Regione e quale il costo degli affitti per gli uffici”.

Lo afferma il deputato del M5S all’Ars, Nuccio Di Paola, che più volte ha chiesto che all’argomento fosse dedicata una seduta ad hoc a sala d’Ercole per sviscerarne tutti gli aspetti, prima di portarlo avanti.“In questo periodo di pandemia e di crisi generalizzata – dice Di Paola – sarebbe bello vedere viaggiare alla stessa velocità di questo progetto norme e interventi a favore dei cittadini. Si è deciso in ingranare la quinta per un’opera dalla dubbia utilità e che difficilmente vedrà la luce”.