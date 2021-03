COVID, FIORAMONTI: POSSIBILE USCIRE PRIMA DELL’EMERGENZA TRAMITE LA RACCOLTA DATI

“È possibile uscire pima dall’emergenza tramite un sistema efficiente nella raccolta e nel tracciamento dei dati”. Così dichiara l’On. FIORAMONTI( MISTO) esponente della componente FACCIAMOECO, già Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

“Sono tante – prosegue FIORAMONTI – le questioni lasciate in sospeso in questi anni. Ne è riprova la modalità con cui ci siamo mossi nei confronti di questa pandemia, tramite l’utilizzo di strumenti e politiche che non sono tanto dissimili da quelle che sono state usate circa un secolo fa per contrastare l’influenza spagnola. quali mascherine, distanziamento, chiusure”.

“Non possiamo permetterci di continuare ad usare le stesse misure disponibili un secolo fa: noi, oggi, dopo un secolo abbiamo molti altri strumenti. È fondamentale accelerare sul piano vaccinale, per fare in modo che i vaccini siano di più e somministrati in maniera più tempestiva affinché non si sprechino le poche dosi che abbiamo a disposizione, e non ci siano troppi cavilli burocratici a causa di una pubblica amministrazione complessa che poi costa la vita alle persone e costa moltissimo la nostra società e alla nostra economia”.“Nell’est asiatico hanno combattuto la Sars e in alcuni paesi hanno sfidato e vinto la battaglia contro il covid-19 senza i vaccini, perché hanno utilizzato i dati, le informazioni. Potremmo fare come molti paesi dell’Est asiatico sviluppando applicazioni che dicono con un codice QR personalizzato dove andare a fare la spesa, in che comunità recarsi il cui livello di contagio sia più basso, in grado di dare una definizione puntuale dei territori da evitare perché magari in quell’area e contagi sono molto di più”- conclude infine l’ex Ministro.