Lotteria degli scontrini: sperano in tanti, vincono solo in dieci, ma è più semplice centrare una cinquina al Lotto

ROMA – Una possibilità su 53 milioni di essere tra i 10 fortunati che vinceranno i 100 mila euro in palio dalla lotteria degli scontrini. Domani alle 13 saranno svelati i codici dei biglietti vincenti nella prima estrazione. Il numero di tagliandi validi per il concorso del mese di febbraio, al quale possono partecipare tutti coloro che effettuano un importo di spesa di almeno 1 euro – ricevendo un biglietto virtuale per ogni euro speso – dietro il pagamento attraverso mezzi elettronici, è stato di 535.209.478 unità.

Possibilità di vincita, come analizza agipronews, più basse rispetto a tanti altri giochi a premio: ad esempio il MillionDay, il gioco che premia con una vincita da 1 milione di euro chi indovina i 5 numeri estratti sui 55 disponibili, prevede 1 possibilità su 3.478.761 di aggiudicarsi la vincita massima, mentre il premio massimo del Lotto, ossia la cinquina con cinque numeri giocati su una ruota, è pari a 1 su 43.949.268. Più difficile della lotteria degli scontrini, c’è il SuperEnalotto: centrare il jackpot, ossia i 6 numeri vincenti, prevede una possibilità su 622.614.630, ma è anche vero si intascherebbero cifre pazzesche: l’ultimo jackpot in palio è da 120 milioni. Nonostante le possibilità di vincita siano ridotte, conclude agipronews, sono stati oltre 4 milioni gli italiani che hanno richiesto il codice per poter partecipare alla lotteria degli scontrini, mentre toccano quasi i 17 milioni gli acquisti validi per la prima estrazione mensile.