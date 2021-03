Viabilità, approvato il progetto per ricostruzione della SP 24 Scillato-Caltavuturo, Caputo (FI): “Opera strategica per il territorio. Ringrazio l’Assessore Falcone”

Palermo, 09/03/2021: Si è svolta questa mattina la conferenza Speciale dei Servizi per l’approvazione del progetto dei lavori di interventi urgenti conseguenti agli eventi meteorologici che si sono verificati nel 2015 nel territorio delle province di Palermo, Agrigento, Enna Messina e Trapani e relativi alla ricostruzione del tratto di strada tra Caltavuturo e Scillato. La conferenza era stata convocata per l’acquisizione dei relativi pareri, autorizzazioni e concessioni e si è conclusa con l’approvazione in linea tecnica del Progetto dei Lavori per la ricostruzione di un tratto di strada dalla SP 24 Scillato – Caltavuturo e realizzazione opere di contenimento dal Km 2+800 al Km 5+400 , oltre alla ripresa della sovrastruttura stradale e opere di sistemazione idraulica per un importo complessivo di 9 milioni di euro. Soddisfatto per l’esito positivo è il deputato di Forza Italia all’Ars, Mario Caputo.

“Finalmente dopo anni di attesa – dichiara il Parlamentare – si conclude un passaggio rilevante per garantire la ricostruzione di uno strategico tratto stradale. Quello tra Scillato-Caltavuturo rappresenta un nodo stradale importante per il territorio, perché collega molti comuni al capoluogo siciliano, che fino ad oggi hanno subito il rischio isolamento. Questo risultato è stato ottenuto grazie all’impegno dell’Assessore Falcone e consentirà il ripristino di un’importante infrastruttura necessaria al territorio. Il sistema viario è fondamentale per garantire lo sviluppo sociale ed economico del territorio e necessita di importanti interventi di manutenzione e di ammodernamento, proprio per evitare alle comunità gravissimi disagi nei trasporti ed inevitabili conseguenze dannose per l’economia locale”.