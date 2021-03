SANREMO, LA RIVINCITA DEGLI OUTSIDER: ERMAL META E ANNALISA RIBALTANO LE PREFERENZE DEGLI SCOMMETTITORI

ROMA – Partito in sordina, Ermal Meta è ora il nome caldissimo per il Festival di Sanremo. È toccato prima ai bookmaker ribaltare le previsioni sul vincitore: dopo due sole esibizioni, la quota del cantautore è precipitata da 12,00 a 2,50 sul tabellone Snai, dove è diventato la prima scelta in assoluto. Anche gli scommettitori sono arrivati in blocco dopo la performance di “Un milione di cose da dirti” e la serata cover con cui il cantante ha emozionato con “Caruso” di Lucio Dalla: il 20% delle puntate totali, tutte giocate dopo l’inizio del Festival, sono andate su Meta, che ora “vede” da vicino Fedez e Francesca Michielin. I due, dati da subito tra i favoriti, rimangono in vantaggio nelle preferenze degli scommettitori (30%), ma in questo caso la quota è rimasta stabile, a 7,50. A conquistare il pubblico anche Annalisa, che pure si prende il 20% delle scelte con un balzo notevole in tabellone, dove da 33 è scesa a 5,00. Frenata brusca, invece, per Colapesce e Dimartino: inizialmente favorito, il gruppo è salito da 5,00 a quota 20, con giocate ferme al 10%. Solo briciole, infine, per gli altri cantanti in gara, che si dividono il mancante 20% di scommesse.