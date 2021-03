Paura in strada. Un uomo aggredisce due persone e danneggia un’auto

I Carabinieri della Stazione di Francavilla in Sinni hanno arrestato in flagranza di reato un 39enne del luogo, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, responsabile di lesioni personali aggravate, minaccia, danneggiamento, resistenza a un Pubblico Ufficiale.

I militari, su segnalazione di alcuni cittadini, sono intervenuti per sedare una violenta lite innescatasi tra due soggetti, il 39, per l’appunto, che, intanto, aveva violato le prescrizioni alla misura cui è assoggettato, e un 66enne. Intento, questo, portato a termine con non poche difficoltà da parte dei Carabinieri che, a fatica, sono riusciti a dividere i due contendenti.

Nella circostanza, il primo di loro, proprio il 39enne, per sottrarsi all’azione dei militari, ha spintonato e strattonato con veemenza uno di loro, così da riuscire a liberarsi della presa e darsi alla fuga lungo le vie adiacenti. In quel frangente, l’uomo, sostenuto nella condotta dal figlio minore, 17enne, nel frattempo sopraggiunto, mentre si allontanava, si è scagliato minacciosamente nei confronti di un commerciante del posto, 24enne, che ha incrociato, colpendolo poi con pugni e un bastone in ferro.

Non bastasse ciò, nella sua furia, il 39enne ha colpito con calci e la stessa spranga l’autovettura di quest’ultimo malcapitato, parcheggiata nei pressi. Nel giro di pochi minuti, però, i Carabinieri hanno posto fine al furore del soggetto, che aveva seminato il panico in paese, riuscendo a raggiungerlo e bloccare definitivamente, per poi arrestarlo.

Alla base dell’accaduto risulterebbero dei futili motivi.