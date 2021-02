Ugl salute Sicilia, il catanese Giuseppe Catalano nominato responsabile regionale del Comparto emergenza. Urzì: “Crescita sul territorio a tutela dei lavoratori”

Il segretario regionale della federazione Ugl salute Sicilia, Carmelo Urzì, ha nominato ieri il dirigente sindacale catanese Giuseppe Catalano nuovo responsabile del Comparto emergenza. Si tratta di una new entry per l’organizzazione sindacale, che continua il suo consolidamento all’interno della partecipata della Regione siciliana anche con l’arrivo di nuove adesioni. Catalano, 40 anni, oltre al suo bagaglio di esperienza lavorativa da operatore della Seus 118, porta in dote anche un’importante esperienza sindacale ed amministrativa essendo stato, tra le altre cose, presidente di Municipio e consigliere comunale nel capoluogo etneo. “Auguri di buon lavoro a Giuseppe che, insieme alla nutrita squadra di dirigenti ed iscritti Ugl in Sicilia per il settore, saprà infondere il giusto impulso per il prosieguo del cammino intrapreso a tutela dei lavoratori e per rendere il servizio di emergenza sempre più efficiente, a salvaguardia della vita dei siciliani – ha detto Urzì a margine della ratifica del documento di nomina avvenuto nella sede territoriale Ugl di Catania.”