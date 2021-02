“COMUNICARE LA PREISTORIA. LE ISOLE EOLIE COME LABORATORIO DIDATTICO”

Maria Clara Martinelli

Lunedì 22 febbraio, ore 18,30, conferenza in diretta Facebook, tenuta dall’archeologa Maria Clara Martinelli “COMUNICARE LA PREISTORIA. LE ISOLE EOLIE COME LABORATORIO DIDATTICO”. La presenza umana si inserisce tardi, solo a partire dal Neolitico, in questo paesaggio nato dai vulcani, difficile da raggiungere poiché il mare condiziona la mobilità, gli spostamenti e il tempo. Maria Clara Martinelli. Funzionario archeologo presso il Parco Archeologico delle isole Eolie e il Museo Luigi Bernabò Brea a Lipari. Laureata in Lettere all’Università di Bari e specializzata in archeologia preistorica a Pisa. Dopo, master in mediazione culturale nei Musei e abilitazione scientifica nazionale per professore associato di archeologia. Di origini pugliesi, dal 1990 risiede a Lipari e studia le dinamiche del popolamento delle isole Eolie durante la preistoria. Ha partecipato a numerose campagne di scavo archeologico in diverse regioni italiane e all’estero. Ha diretto le ricerche negli insediamenti dell’età del Bronzo di Portella nell’isola di Salina e di Filo Braccio a Filicudi. Ha tenuto lezioni e seminari presso varie Università italiane e in Istituti esteri. È autrice di articoli su riviste scientifiche, di due monografie sull’insediamento di Portella e di guide museali.