“Chi attraversa oggi la Manica lo fa muovendosi spesso con pendolare frequenza fra i due Paesi. Nonostante ciò, i nostri cittadini e le nostre istituzioni dovranno cominciare a rapportarsi a questo Paese in maniera radicalmente diversa. D’altra parte, questa non è più la nostra Casa comune europea. Ora siamo stranieri. Di nuovo.”

[Marco Villani, Console Generale d’Italia a Londra, nella prefazione al libro]

Finanza, lavoro, famiglia, affari. Per capire quali sono gli impatti della Brexit in questi ambiti, da ora esiste un vero e proprio manuale di self help, a disposizione di imprese e persone, per districarsi nelle regole e nella burocrazia del “nuovo” Regno Unito d’oltremanica.

Il libro “Brexit. Istruzioni per l’uso”, in edicola con Il Sole 24 Ore a partire da martedì 2 febbraio a € 12,90 oltre al prezzo del quotidiano, è firmato infatti da uno dei migliori specialisti italiani del settore. Alessandro Umberto Belluzzo è dal 2019 il Presidente della Camera di Commercio Italiana nel Regno Unito, nonché Cavaliere della Stella d’Italia dall’Ambasciatore Italiano a Londra per i suoi meriti nel promuovere il dialogo tra le comunità economiche italiana e britannica.

Sì, perché – essenzialmente – sempre di dialogo si tratta quando ci si deve approcciare a una cultura differente e, da questi mesi, a tutto quell’enorme processo di destrutturazione e ricostruzione politica, economica e sociale che il termine Brexit si porta dietro.

L’accordo recentemente ratificato tra la Ue e il Regno Unito ha dato il via infatti a un intenso lavoro di adeguamento per tutti coloro che sono interessati ai molteplici cambiamenti che la Brexit comporta, dal commercio in beni a quello in servizi, dai rapporti giuslavoristi alla mobilità delle persone, dagli investimenti ai temi legali e contrattuali.

Per avere le giuste coordinate per un soggiorno più o meno lungo nel Regno Unito o intrattenere rapporti di tipo professionale servono delle vere e proprie istruzioni per l’uso. E il volume “Brexit”, edito dal Sole 24 Ore, vuole essere un vero e proprio vademecum pratico per imprenditori, studenti, famiglie che devono trasferirsi in UK .

Una guida indispensabile per conoscere i numerosi adempimenti, ma anche per costruire nuovi legami e rapporti e cogliere così tutte le opportunità che la Brexit potrebbe offrire.

Da come trasferire la propria residenza in UK alle informazioni basilari per capire il sistema tributario del paese, dai requisiti per lavorare nel Regno Unito o per studiarvi da gennaio 2021 in poi al funzionamento del sistema sanitario per i cittadini esteri. E poi tutte le informazioni per aprire un’azienda in UK o per operare scambi commerciali in tutta sicurezza. Infine, un curioso capitolo sul cosiddetto BREXODUS, ovvero il fenomeno di rientro dei cervelli e delle imprese italiane che vogliono tornare in Italia dopo essere state finora in Gran Bretagna.

“Dal capitale umano si genera il capitale sociale che è alla base della prosperità di un popolo, di un territorio, di un Paese.” Spiega Alessandro Umberto Belluzzo. “Con la Brexit, il popolo britannico ha scelto: ci saranno effetti importanti su chi verrà, resterà e su chi invece rientrerà in Italia. Questo libro spiega le nuove regole per cogliere al meglio le opportunità di un passaggio storico. L’importante è scegliere!”

Alessandro Belluzzo

Alessandro Umberto Belluzzo. Laureato in Economia e Giurisprudenza all’Università Bocconi di Milano, Alessandro Belluzzo è registrato presso il Bar of England and Wales ed è accreditato come Trust Estate Practitioner (Tep) nel Regno Unito, dove svolge la professione come founder partner di Belluzzo International Partners e di Trust&Wealth, occupandosi prevalentemente di pianificazione patrimoniale con particolare riguardo alle persone fisiche e al family business.È abituale relatore in convegni specialistici in Inghilterra e nel mondo anche attraverso il suo ruolo di Deputy Chair of the Step Cross-Border Estates Special Interest Group. Nel 2017 è stato nominato Cavaliere della Stella d’Italia dall’Ambasciatore Italiano a Londra per i suoi meriti nel promuovere il dialogo tra le comunità economiche italiana e britannica. Dal 2019 ricopre la carica di Presidente della Camera di Commercio Italiana nel Regno Unito.