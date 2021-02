MANIFESTAZIONE GIOCHI A ROMA, LE REAZIONI DEL MONDO POLITICO

Manifestazione giochi a Roma, Mulè(FI): “È arrivato il momento di pretendere di riaprire”

ROMA – “Ora non siamo più all’opposizione, non è più il momento di battersi. È arrivato il momento di pretendere di riaprire, in sicurezza e con le condizioni giuste”. Lo ha detto ad Agipronews il deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, a margine della manifestazione dei lavoratori del settore giochi in piazza del Popolo a Roma.

Manifestazione giochi a Roma, Mulè (FI): “Sistema non regge più, problema si risolve riaprendo in sicurezza”

ROMA – “Cosa bisogna fare di più per riaprire in sicurezza? Distanziamento e mascherine li abbiamo tutti. Il problema sociale non è che non si gioca, ma il fatto che il sistema non regge più questa situazione. Nessuno si è tirato indietro, bisogna dare finanziamenti a fondo perduto a chi ha fatto investimenti nel settore. Oggi quasi tutto il parlamento è rappresentato, nessuno di noi ha più alibi. Il problema si risolve solo riaprendo in sicurezza”. Così, riporta agipronews, il deputato di Forza Italia Giorgio Mulè, intervenuto in Piazza del Popolo alla manifestazione indetta dal mondo del gioco. “Questa gente dovrebbe stare a lavorare, non qui. È passato Natale e non può passare Pasqua. Dietro ogni persona c’e un storia. E non sono mezzo milione perché se non spendono, altri 2 milioni di persone non avranno i soldi. Io so solo che la democrazia non può essere appaltata a virologia. La parola spetta alla politica che deve individuare processi politici”, ha concluso Mulé.

Manifestazione giochi a Roma, Novelli (FI): “Attività ingiustamente chiuse, i lavoratori meritano rispetto”

ROMA – “Il settore giochi 150mila famiglie, 400mila persone coinvolte: siete dei lavoratori, avete diritto di portare lo stipendio a casa. Le vostre attività sono state ingiustamente bloccate, nonostante protocolli di sicurezza ben precisi che erano stati adottati e nonostante nelle sale non ci siano stati focolai”. Lo ha detto Roberto Novelli (Forza Italia), riporta agipronews, intervenuto in piazza a Roma dove si sta svolgendo la manifestazione dei lavoratori del settore del gioco legale. “Siete una parte dell’economia di questo Paese e questo Paese deve rispettarvi”, ha sottolineato. “La politica si è esposta, questo non era scontato: per quanto potrò, sarò al fianco dei lavoratori del settore”, ha concluso.

Manifestazione giochi a Roma, Gasparri (FI): “C’è sofferenza vera, basta con i pregiudizi sul settore”

ROMA – “C’è sofferenza vera, basta con i pregiudizi nei confronti del gioco. È vero che il gioco legale è un’alternativa a mafia, e questa è una piazza di legalità”. Il senatore Maurizio Gasparri, di Forza Italia, riporta agipronews, è intervenuto nel corso della manifestazione dei lavoratori del gioco a Roma. “Dobbiamo evitare di giudicare un intero settore negativamente per alcuni casi che possono non funzionare – ha proseguito – Giudicare in questo modo il gioco è inaccettabile”. Gasparri ha ricordato che prima del decreto Dignità le società di giochi “erano spesso sponsor di attività sportive e sociali, ora private di mezzi”. Al di là delle riaperture, ha concluso “il punto principale è la vaccinazione, mi auguro che il nuovo Governo dia una svolta in questo senso. Siamo stati privati di vita e lavoro, ora mi auguro ci sia realismo per le riaperture”.

Manifestazione giochi a Roma, Lattanzio (Pd): “Riaprire nelle zone gialle è possibile e indispensabile, negozi sono presidio di legalità”

ROMA – “I lavoratori del settore giochi devono essere trattati come gli altri. Credo che nelle regioni in zona gialla sia possibile tornare a riaprire le imprese. Sono molto preoccupato dal vedere le sale chiuse: si tratta di sentinelle della legalità, sono fondamentali contro la criminalità. Sto provando a fammi portavoce di questo aspetto con il nuovo Governo”. Lo ha detto il deputato del Pd e membro della Commissione Antimafia Paolo Lattanzio, riporta agipronews, intervenuto in piazza a Roma dove si sta svolgendo la manifestazione dei lavoratori del settore del gioco legale.

“Con il lockdown e la chiusura, la domanda di gioco non è cambiata: è inevitabile che quell’offerta sarà colmata da qualcuno. Questo fa male anche ai giocatori, che perdono un presidio di gioco controllato anche rispetto al rischio di match fixing o di dipendenza. È indispensabile avere un approccio laico e non ideologico”, ha spiegato Lattanzio.

Manifestazione giochi a Roma, Mirabelli (Pd): “Ristori necessari, le aziende del settore non devono essere discriminate”

ROMA – La riapertura delle sale giochi e scommesse “dipende dall’andamento della pandemia, spero che ci siano presto le condizioni per riaprire in sicurezza”. Il tema più urgente è quello dei ristori: “su questo bisogna battagliare già dal prossimo decreto. Le imprese del settore giochi devono essere considerate alla pari di tutti gli altri settori, senza discriminazioni”. Lo ha detto ad Agipronews il senatore Franco Mirabelli (Pd), a margine della manifestazione in corso a Roma. “I lavoratori del settore giochi hanno gli stessi diritti degli altri”, ha concluso. MSC/Agipro

Manifestazione giochi a Roma, Mirabelli (Pd): “Il settore del gioco deve avere lo stesso trattamento”

ROMA – “Bisogna ripartire al più presto. Il quando non dipende dalla politica, ma da come si svilupperà la pandemia. Sono sicuro che la battaglia vera da fare é riconoscere che c’e un settore di imprese che hanno la stessa dignità degli altri e che devono avere lo stesso trattamento”. Lo ha dichiarato Franco Mirabelli, senatore PD, alla manifestazione indetta dal settore del gioco. “Molti hanno ricevuto ristori e cassa integrazione, ma la battaglia che dovremo fare é quella di dare molti più soldi a questo settore che è stato penalizzato”, ha concluso Mirabelli.

Manifestazione giochi a Roma, Fiorini (Lega): “Fiducia al governo, ma serve cambio di passo”

ROMA – “Non possono esistere lavoratori di Serie A e di Serie B, ci sono in ballo 150mila posti di lavoro. Serve un cambio di passo: questo chiederemo a questo Governo, a cui oggi votiamo la fiducia”. Lo ha detto la deputata Benedetta Fiorini (Lega), intervenuta in piazza a Roma dove si sta svolgendo la manifestazione dei lavoratori del settore del gioco legale. “Mi farò promotrice di un dialogo costruttivo tra i lavoratori del settore e la politica perchè si può lavorare in sicurezza”, ha sottolineato.

Manifestazione giochi a Roma, De Bertoldi (Fdl): “Settore è barriera contro la criminalità, no alla chiusura”

ROMA – “Chiedete di lavorare nella legalità e invece rimanete chiusi, ritengo sia una vergogna”. Così il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Bertoldi, come riporta agipronews, nel corso della manifestazione dei lavoratori del gioco a Roma. “Le leggi finanziarie, una serie di decreti e DPCM hanno ignorato il vostro lavoro. Vi siamo vicini, voi che siete una barriera contro la criminalità, che invece forze politiche populiste hanno favorito. Faremo opposizione in modo propositivo – ha concluso – non ci sono scuse per chi ha criminalizzato persone che vogliono lavorare nella legalità”.

Manifestazione giochi a Roma, Rosato (Italia Viva): “È tempo di riaprire in sicurezza, non c’è più spazio per l’ideologia”

ROMA – “Ringrazio i lavoratori per la grandissima pazienza che hanno messo in campo. È tempo di riaprire per chi rispetta i protocolli di sicurezza ed evita che il gioco illegale trovi spazio. Con questo Governo non ci deve essere spazio per l’ideologia”. Come riporta agipronews lo ha detto Ettore Rosato (Italia Viva), intervenuto in piazza a Roma dove si sta svolgendo la manifestazione dei lavoratori del settore del gioco legale. “Non riesco a trovare un motivo logico per dire che i luoghi di gioco legale debbano restare chiusi, ci batteremo perché siano tutelate imprese e lavoratori”, ha concluso.

Manifestazione giochi a Roma, Ungaro (IV): “No a posizioni ideologiche contro il settore, servono ristori e riapertura”

ROMA – “Siamo vicini alle vostre richieste. Il settore rappresenta il 3% delle entrate tributarie, dà lavoro a più di 100mila persone ed è un presidio fondamentale contro l’illegalità”. Come riporta agipronewsè quanto ha detto Massimo Ungaro, deputato di Italia Viva, nel corso della manifestazione dei lavoratori del gioco a Roma. “No alle posizioni ideologiche contro il comparto, dobbiamo fare in modo di farvi riaprire al più presto”. Altro punto fondamentale, ha concluso, “sono i ristori, ci applicheremo per accelerarli”.