GOVERNO, FIORAMONTI: DRAGHI DIA VISIONE AL PAESE

“Mi auguro davvero che il Presidente del Consiglio sia in grado di dare a questo Paese una visione di sviluppo diversa, l’unica che può farci uscire dal guado e dare un futuro alle prossime generazioni”. Così dichiara FIORAMONTI (MISTO), Già Ministro dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca.

“Pe questo – prosegue FIORAMONTI – ho trovato estremamente coerente il discorso del Presidente Draghi che ci ha ricordato come la crisi ambientale ha innescato e aggravato la crisi sanitaria, che ha accelerato una crisi sociale ed economica senza precedenti. Ci chiediamo se il Ministero della Transizione Ecologica non sarà una trovata una pubblicitaria, ma l’evidenza di un’inversione di politica economica”.

“Investire nel mantenimento del benessere del nostro territorio e delle nostre risorse naturali – continua il deputato del MISTO – è una cosa buona per l’economia e non un freno allo sviluppo. Così come investire nella Scuola non è solo importante da un punto di vista culturale, me è vitale per rilanciare l’economia. Lo stesso vale per la ricerca e l’innovazione che sono indispensabili in un Paese che ha smesso di dedicare a questi settori risorse importanti. Tanti si chiedono se il Presidente sarà in grado di trovare la sintesi necessaria”.

“La sintesi non si fa con il misurino, ma la si fa attraverso il superamento degli interessi di parte anche all’interno della sua compagine di Governo. Quindi mi auguro davvero che il Presidente del Consiglio sia in grado di dare a questo Paese una visione di sviluppo diversa, l’unica che può farci uscire dal guado e dare un futuro alle prossime generazioni”- conclude l’ex Ministro.