“NOT IN MY NAME…”

Ogni cittadino, di qualsivoglia Paese, dovrebbe vedere il film-documento “The Dissident” del regista americano Bryan Fogel.

Grazie a quella importante visione si ottiene la consapevolezza di quanto sia importante la libertà in una vera democrazia e quanta parte di quella libertà risieda nel diritto di conoscere la Verità dei fatti e poterli – altrettanto liberamente – condividere e divulgare.

Solo conoscendo la Verità sulla vita di una nazione ci si può, infatti, determinare ad una reale partecipazione democratica.

Veniamo adesso ai fatti.

La storia sembra nata nella mente di uno dei più mefistofelici, sanguinari e crudeli uomini del mondo.

Jamal Khashoggi era un giornalista del Washington Post molto conosciuto nel mondo arabo. Dapprima accreditato presso la famiglia dei sovrani sauditi, egli se ne allontanava allorchè ne comprendeva l’azione devastatoria delle libertà del suo popolo.

Dalle colonne del giornale americano, conduceva una quotidiana opera di informazione su quelle malefatte: diventava, per questo, “un dissidente” del regime.

L’amore per una donna (anche lei giornalista) portava Jamal a Istanbul e qui si sviluppava la trappola saudita.

Con la scusa di un visto consolare finalizzato al matrimonio con la donna turca, Khashoggi veniva attirato all’interno del consolato.

Qui, sotto il diretto ascolto delle microspie dei Servizi segreti turchi, si registrava una delle più feroci soppressioni che mai la storia diplomatica mondiale avesse visto.

Quindici agenti dei sovrani sauditi (e tra questi un medico-legale specialista in “smembramento dei corpi”), giunti tempestivamente ad Istanbul con un aereo privato partito da Riyad, consumavano l’omicidio del “dissidente” e ne smembravano il cadavere con affilati fendenti.

I mandanti e gli esecutori di questo sanguinario plot criminale non potevano, però, prevedere che la notizia della scomparsa di Jamal avesse già fatto il giro del mondo in poche ore e che il consolato fosse circondato – oltre che dalla polizia – anche da qualche centinaio di operatori televisivi venuti da ogni parte.

Il corpo di Jamal non verrà mai più ritrovato, ma dopo pochi mesi le Nazioni Unite – all’esito di un’indagine serrata – acclaravano la responsabilità dei sovrani sauditi in questa truculenta storia assassina.

*



Tutto questo premesso, Gentile Senatore Matteo Renzi,

Lei è andato negli Emirati Arabi e, retribuito dai sovrani di quel paese, ha affermato – urbi et orbi– che in quel luogo è in corso un nuovo rinascimento sociale.

Per nostra fortuna lo ha fatto in una lingua sconosciuta agli inglesi sì che nessuno l’ha compresa.

Ma di una cosa sono certo: lo ha fatto a suo solo nome e, forse, a nome di coloro che ancora le attribuiscono il voto.

Sicuramente “not in my name”…

Lorenzo Matassa