Ruba un’auto e va a sbattere

Un pregiudicato del viterbese ha rubato un auto da sotto un’abitazione dove era parcheggiata, e appena partito è andato a sbattere contro un muretto, svegliando il proprietario il quale immediatamente ha avvisato i Carabinieri della Stazione e si è precipitato di sotto verso la sua auto nel tentativo di bloccare il ladro.

Il proprietario ha subito bloccato il ladro aiutato nell’immediatezza dai Carabinieri della Stazione giunti subito sul posto insieme ai Carabinieri della Radiomobile e dopo una breve resistenza lo hanno bloccato, dichiarato in arresto e tradotto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Civita Castellana, dove oltre ad essere arrestato per furto veniva anche denunciato per guida senza patente perché mai conseguita.