SUPERENALOTTO: CENTRATI TRE “5” IN PROVINCIA DI MESSINA

Tripletta di vincite nella provincia di Messina, in Sicilia: nel concorso del SuperEnalotto di martedì 9 febbraio 2021, infatti, sono stati centrati tre “5” dal valore di 33.372 euro ciascuno. Le tre giocate vincenti sono state convalidate rispettivamente presso il Cafè di Massimiliano Isgrò a Saponara, in località Marittina. Un’altra vincita è stata realizzata al Tabacchi di via S.Vito angolo la Pira 2 a Barcellona Pozzo di Gotto e infine presso la cartolibreria di via Torrente Forno 91 a Capo d’Orlando. Nel frattempo il Jackpot è arrivato a quota 105,4 milioni di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Sicilia, riferisce Agipronews, il “6” non si presenta da aprile 2018, con 130 milioni vinti a Caltanissetta.