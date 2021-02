Sgominata banda di truffatori. Sei ordinanze di custodia cautelare in carcere

Dalle prime luci dell’alba è in corso un’operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Genova che stanno eseguendo nel capoluogo ligure ed in provincia un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 9 soggetti (tutti di origine straniera), ritenuti a vario titolo, responsabili del reato di associazione a delinquere finalizzata alla truffa, falso materiale, sostituzione di persona, riciclaggio, accesso abusivo a sistemi telematici e falsificazione di documenti d’identificazione.

raggirati numerosi ignari correntisti e istituti di credito per oltre un milione di euro. bloccati 30 conti correnti bancari/postali.