SCUOLA, FIORAMONTI: PAGARE SUBITO TUTTI I DOCENTI COVID

“Pagare subito tutti i docenti Covid-19.Ad oggi sono ancora tantissimi i docenti del cosiddetto “contingente Covid-19″ che si ritrovano – senza alcuna spiegazione – a non aver ricevuto lo stipendio dopo quasi cinque mesi dall’inizio dell’anno scolastico”. Così dichiara l’On. FIORAMONTI, già Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

“Sono tante – prosegue FIORAMONTI – le segnalazioni che continuo a ricevere da settimane (l’estratto di una lo vedete in allegato), a cui purtroppo le istituzioni ufficiali non rispondono. Si tratta di una plateale negazione di un diritto sancito dalla nostra Costituzione all’art. 36, secondo il quale “ogni lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.

“Ho quindi preparato un’interrogazione parlamentare nell’attesa che venga nominato il nuovo Ministro dell’Istruzione, con la richiesta perentoria di sanare immediatamente questa assurda situazione, soprattutto in una fase così delicata, in cui tutti si riempiono la bocca dell’importanza della Scuola e di garantire le aperture, quando poi fanno poco o nulla per renderlo possibile in sicurezza”- conclude infine l’ex Ministro.