Sopralluogo viabilità nel nisseno, Mancuso (FI): “Sarà il prossimo lunedì, insieme all’ass. Falcone per celeri interventi di bonifica”

Palermo, 02/02/2021: Lunedì 8 febbraio, insieme all’Assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, cominceremo già dalla mattinata nella zona del Vallone, un sopralluogo per le strade in dissesto a causa delle piogge e dell’abbandono totale. In particolare andremo nella zona di Mussomeli, Villalba, Marianopoli e Sutera. A seguire, dopo aver incontrato gli amministratori e gli imprenditori locali, ci dirigeremo a Riesi, per un sopralluogo in almeno due strade provinciali che necessitano di interventi urgenti. Infine faremo tappa a Mazzarino, per il sopralluogo della frana che si è verificata all’interno del paese, la quale ha causato notevoli disagi. Tale iniziativa, non è una visita di piacere, bensì è una presa d’atto delle problematiche, le quali necessitano rapide soluzioni. Per tale motivo, saranno inserite delle risorse all’accordo di programma quadro per tali mirati interventi”. Così afferma il deputato di Forza Italia all’Ars, on. Michele Mancuso.