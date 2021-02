Dichiarazione di MFE, ME-it e GFE sull’appello del Presidente Mattarella alle forze politiche

Le organizzazioni federaliste – Movimento Federalista Europeo, Movimento Europeo, Gioventù Federalista Europea –, che si riconoscono nel messaggio del Manifesto di Ventotene per un’Europa libera e unita, condividono pienamente l’appello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a tutte le forze politiche in Parlamento affinché conferiscano la fiducia a un Governo di alto profilo che faccia fronte con tempestività, nell’interesse del Paese, alle gravi emergenze non rinviabili – in primis la crisi sanitaria e quella economica e sociale – e al piano per l’utilizzo dei grandi fondi europei, rispetto al quale l’Italia ha una grande responsabilità anche nei confronti delle istituzioni e dei partner dell’Unione europea.

In un momento così drammatico per il Paese e per tutti i cittadini, il nostro forte auspicio è che le forze politiche nel Parlamento italiano sappiano essere all’altezza della responsabilità storica che loro compete e sappiano agire anche in vista dell’ormai ineludibile processo di revisione dell’assetto politico-istituzionale dell’UE, nel solco della grande tradizione federalista che ha permesso all’Italia di dare un contributo fondamentale come Paese fondatore alla costruzione di un Europa libera e unita.