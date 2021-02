Sicilia – Vittoria. Commissione Antimafia “Preoccupati per rinvio elezioni”

La Commissione Antimafia dell’Ars, presieduta dall’on. Claudio Fava,ha audito questo pomeriggio l’assessore regionale agli Enti Locali,Marco Zambuto, in ordine all’ulteriore rinvio delle elezioni aVittoria, previste per il 14 e 15 marzo e spostate a maggio.La Commissione ha manifestato all’assessore “la propria fortepreoccupazione per questo ulteriore, incomprensibile slittamento e perla vulnerabilità della città di Vittoria, ormai da quasi tre anni inattesa di tornare al voto e a una recuperata agibilità democratica eamministrativa dopo lo scioglimento per mafia del consiglio comunalenel luglio 2018.”