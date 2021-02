SANREMO 2021, IL CODACONS SI SCAGLIA CONTRO FEDEZ: “NIENTE SCOMMESSE SU DI LUI”. MA PER I BOOKMAKER RESTA IL FAVORITO

ROMA – Sanremo senza pubblico oppure un inedito Festival ad aprile, nella speranza che diminuiscano i contagi e che la kermesse si possa svolgere in sicurezza. Tra le incertezze di questa edizione, ancora in alto mare, irrompe il caso Fedez-Codacons: il cantante ha pubblicato (e subito rimosso) un post su Instagram in cui accennava il brano che porterà in gara con Francesca Michielin, “Chiamami per nome”. L’associazione dei consumatori – che da tempo ha rapporti molto tesi con i Ferragnez – ha annunciato una diffida urgente alla Rai per chiedere l’esclusione del brano, ma la direzione artistica del Festival non ha ritenuto opportuno prendere alcun provvedimento. Ma il Codacons contrattacca e chiede ai bookmaker di non raccogliere scommesse sulla coppia Fedez-Michielin. I quotisti invece li proclamano vincitori: sulla lavagna Snai, il primo posto vale 4 volte la scommessa, per un piazzamento sul podio, riferisce Agipronews, la quota crolla a 1,85.