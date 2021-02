Soddisfazione di Giacobbe per la nomina di Vilardo alla guida del Dipartimento Diritti degli animali di Forza Italia

Giovanni Giacobbe

“Esprimo soddisfazione per la nomina di Valentina Vilardo a responsabile del Dipartimento Diritti degli Animali di Forza Italia”.

Lo scrive in una nota Giovanni Giacobbe, Consulente della Commissione Parlamentare Speciale Randagismo dell’ARS e già Consulente del Presidente Gianfranco Miccichè.

“Se è vero che questo tema non ha colore politico, – aggiunge Giacobbe – è vero anche che ogni forza politica dovrebbe occuparsene non lasciando spazio all’improvvisazione, ma scegliendo, come ha fatto il coordinatore regionale Miccichè, tra le competenze certe e vere del territorio Siciliano. Ecco perché plaudo innanzitutto al continuo impegno del Presidente dell’Ars in favore della battaglia verso una rivoluzione culturale di matrice animalista e dunque verso la civiltà, ma apprezzo anche la scelta, ricaduta su una persona che ha già indubbiamente dimostrato di avere nelle proprie corde non solo la tutela del welfare animale per connotazione professionale, ma di avere affiancato alla professione, che con il suo entourage svolge con grande passione e dedizione, quell’amore profondo verso gli animali, che costituisce il fondamento del vero sentimento animalista”.