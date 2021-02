SCUOLA, FIORAMONTI: OLTRE IL 28% MI VORREBBE NUOVAMENTE COME MINISTRO

“Dal sondaggio lanciato da Orizzonte Scuola risulta che oltre il 28% degli utenti mi vorrebbe nuovamente come Ministro a Viale Trastevere”. Così dichiara l’ON. FIORAMONTI (MISTO), già Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

“Si tratta ovviamente di un semplice sondaggio online – prosegue FIORAMONTI -, ma mi fa piacere che così tanti rappresentanti del mondo della Scuola giudichino positivamente il mio operato da Viceministro e poi da Ministro”.

“Amo la Scuola: alla formazione e ricerca ho dedicato la mia vita. Bisogna proseguire l’opera iniziata nel 2019, dalla lotta al precariato fino all’innovazione didattica, alla sicurezza e alla sostenibilità. Occorre intervenire sulle retribuzioni dei docenti, sulle tante fragilità, sulle classi pollaio, sul personale amministrativo, sul sostegno, sulle stabilizzazioni e sulla mobilità in tempi rapidissimi, altrimenti rischiamo di nuovo il caos a settembre”.

“Occorre proteggere i diritti e le giuste aspirazioni di chi la Scuola la vive tutti i giorni, non per partigianeria politica nei confronti di questo o quel partito, ma perché la Scuola è la risorsa più importante di un paese. Ovviamente come parlamentare indipendente continuerò a fare di tutto affinché chi si troverà ad occupare quel ruolo nel nuovo Governo faccia le scelte giuste e mantenga una pratica di ascolto costante nei confronti di tutti”- conclude infine l’ex Ministro.