Chiusura pagina nissena GdS, Mancuso (FI): “Non sia spenta un’altra luce dell’informazione locale”

Palermo, 31/01/2021: “La chiusura della pagina locale del Giornale di Sicilia e’ una pessima notizia per tutta la provincia e per il mondo dell’informazione. Per il territorio, perché viene meno un punto di riferimento professionale della cronaca locale. Per il mondo dell’informazione perché mi chiedo che fine faranno i giornalisti impegnati quotidianamente nella redazione della pagina nissena. Auspico un ripensamento da parte dell’editore, magari attraverso un tavolo di confronto. Per ogni luce dell’informazione che si spegne, anche un pezzo di democrazia subirà la stessa sorte”. Lo afferma il deputato di Forza Italia all’Ars, on. Michele Mancuso.