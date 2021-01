Associazione Nazionale Sostenitori delle Forze dell’Ordine – Tessera “onoraria al merito” 2021 al dott. Alfonso Giordano

Nella giornata di ieri, 28 gennaio 2021, il consiglio direttivo dell’Associazione Nazionale Sostenitori delle Forze dell’Ordine, presieduto dal presidente Massimo Martini e dal vice presidente esecutivo Ludovico Tabacchi, al fine di contenere il contagio da Sars-CoV2, si è riunito in modo virtuale per importanti novità associative . Durante l’assemblea, per la prima volta, è stato deciso e verbalizzato, di omaggiare S.E. il dott. Alfonso Giordano, già Presidente della Corte d’Assise durante il Maxi-Processo e Presidente onorario Aggiunto della Corte di Cassazione, della prestigiosa tessera “onoraria al merito”. “Ormai, manifestare la nostra stima a questi uomini è un’abitudine che si rinnova ormai dalla nostra fondazione “dichiara il presidente Martini, ” Siamo orgogliosi ed emozionati di donare per il 2021 la tessere numero “onoraria al merito ” a Sua Eccellenza Alfonso Giordano come segno di gratitudine per quanto fatto durante la sua lunga carriera in magistratura”.

“Ci teniamo a precisare” dichiara Tabacchi, “il presidente Alfonso Giordano è stato uno dei più importanti servitori dello Stato. Ha lasciato un segno tangibile di quelli che sono gli alti valori che dovrebbero avere tutti i magistrati”.