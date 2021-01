IL FUTURO DELLA SANITÀ SARÀ DIGITALE? L’APPROFONDIMENTO A DIGITALE ITALIA

Bisciglia (Aidr) Con la telemedicina grossi passi in avanti per le patologie croniche

Il futuro del servizio sanitario alla luce delle novità introdotte dal legislatore in materia di telemedicina. A Digitale Italia puntata dedicata alle nuove modalità di assistenza da remoto. Ospiti del format web ideato da Aidr, Andrea Bisciglia – medico cardiologo e socio Aidr e Vincenzo Papa – Founder & CEO Consis Group. “La pandemia è stata un acceleratore del processo di rivoluzione digitale, anche in ambito sanitario molti servizi sono stati attivati in emergenza per garantire assistenza ai pazienti anche nel caso di ambulatori chiusi. Così nel suo intervento il dott. Bisciglia. La telemedicina è un ausilio importantissimo per il monitoraggio di molte patologie croniche, già sperimentato con successo in diverse realtà italiane, aspetto questo che abbiamo sottolineato più volte anche nei numerosi incontri promossi dall’associazione Aidr.” “La telemedicina avvicina e rende più costante il rapporto tra medico e paziente. Questo è uno degli aspetti più importanti reso possibile grazie all’utilizzo delle tecnologie digitali. Così Vincenzo Papa – Founder & CEO Consis, nel corso del suo intervento. Certo, bisogna investire in formazione, ma i benefici saranno moltissimi anche in direzione di una migliore organizzazione del comparto sanitario.”

Guarda la puntata qui: https://www.aidr.it/la-telemedicina-in-soccorso-al-servizio-sanitario-nazionale/

Ascolta il podcast qui: https://www.aidr.it/la-telemedicina-in-soccorso-al-servizio-sanitario-nazionale-podcast/