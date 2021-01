SUPERENALOTTO, CALTANISSETTA IN FESTA PER UN “5” DA OLTRE 63MILA EURO

Il SuperEnalotto fa sorridere un fortunato giocatore della Sicilia. L’ultima estrazione, quella di martedì 26 gennaio, ha regalato a Caltanissetta un “5” da 63.947,24 euro. La giocata vincente è stata convalidata presso il Tabacchi Balilla in via F. Turati 68. Il Jackpot, intanto, è arrivato a toccare i 98,2 milioni di euro e sarà messo in palio nel concorso di domani. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Sicilia, riferisce Agipronews, il “6” non si presenta da aprile 2018, con 130 milioni vinti a Caltanissetta.