“IL GRAFFITO DELL’ADDAURA E LA RICERCA DI NUOVI PARADIGMI”

Domani 27 gennaio, in diretta facebook, alle ore 18,30. è la volta di Carlo Ruta che terrà una conferenza su “IL GRAFFITO DELL’ADDAURA E LA RICERCA DI NUOVI PARADIGMI”.

Carlo Ruta

CARLO RUTA. Saggista e storico, ha indirizzato il proprioimpegno di ricerca sui processi di civilizzazione, la storia delle culture materiali e i percorsi dell’immaginario dall’età antica alla prima modernità. Si è laureato in Filosofia all’Università degli Studi di Messina. Si è laureato poi in Teorie della morale della conoscenza e della comunicazione all’Università degli Studi di Urbino. È autore di alcune centinaia disaggi. Ha focalizzato diversi aspetti del Medioevo, dai saperi del XII secolo alle aperture del XIII. Ha scritto sulle rivoluzioni tecnico/scientifiche e sulle grandi scoperte geografiche della modernità. Ha collaborato, con lezioni e seminari didattici,d’indirizzo storiografico, con l’Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Scienze Umanistiche, e con la Scuola di Specializzazione in Archeologia dello stesso ateneo.Ha tenuto inoltre lezioni presso l’Università degli Studi di Palermo, Dipartimento Culture e Società. Collabora ancora con istituzioni universitarie e istituti di ricerca con lezioni e seminari. Ha diretto riviste bibliografiche. Ha condotto reportage e ricerche storico-sociologiche per numerose testate nazionali,tra cui «il manifesto», «Narcomafie» e «Left Avvenimenti/L’Isola possibile».