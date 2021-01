SuperEnalotto, in provincia di Ragusa ecco un “5” da oltre 25mila euro

Secondo “5” del 2021 al SuperEnalotto per la Sicilia. Nel concorso di sabato 23 gennaio, a far festa è un giocatore di Comiso, in provincia di Ragusa, che ha realizzato un “5” da 25.460,01 euro. La schedina fortunata, riporta agipronews è stata giocata presso il Tabacchi n.4 di Pacini Maurizio in corso Vittorio Emanuele 109. La caccia al Jackpot, intanto, prosegue con l’estrazione di domani, martedì 26 gennaio, dove ci saranno 97,1 milioni di euro in palio. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Sicilia il “6” non si presenta da aprile 2018, con 130 milioni vinti a Caltanissetta.