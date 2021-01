ECONOMIA \ CASTELLI, “ORA ACCELERARE SU DEFINIZIONE CARTELLE ESATTORIALI”

Roma – “Alla Camera, e al Senato, abbiamo appena approvato, assieme anche alle opposizioni la risoluzione che autorizza uno scostamento di 32 miliardi. Serviranno per finanziare i nuovi provvedimenti a tutela del lavoro, l’aumento del sostegno alle autonomie locali, l’incremento delle risorse per la protezione civile e le forze dell’ordine, ulteriori risorse per il settore sanitario, risorse da destinare ai trasporti pubblici e a sostegno delle aziende del settore, la gestione delle cartelle esattoriali, misure a favore delle imprese, e l’ampliamento degli strumenti a tutela degli autonomi e delle partite IVA.Sulle cartelle esattoriali, in particolare, il MoVimento 5 stelle ritiene che si debba accelerare, intervenendo per pulire il “magazzino”, pre 2015, dai ruoli inesigibili, introducendo una rottamazione quater, per le posizioni ancora pendenti, un nuovo saldo e stralcio, per evitare affollamenti e notifiche, e ad una definizione straordinaria di tutte quelle posizioni che sono maturate, a causa della pandemia, nel 2020.Non c’è un minuto da perdere”.

Così il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli,