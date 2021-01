Droga: Spacciatore arrestato due volte in tre giorni

La scorsa sera, P.G., 19enne di Casamassima è stato tratto in stato di arresto dai Carabinieri della Sezione Operativa di Gioia del Colle, per spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane che era stato arrestato per lo stesso reato tre giorni prima dai militari della Stazione Carabinieri di Casamassima, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, ha pensato bene di continuare nella sua attività di spaccio.

I militari che erano appostati nei pressi di casa, hanno notato il 19enne che cedeva dalla finestra di casa un piccolo involucro a un passante che si è fermato per pochi secondi sotto casa sua.

Immediatamente è stato controllato il passante, un giovane del posto, che è stato trovato in possesso di una dose di cocaina. È quindi scattata la perquisizione a casa dello spacciatore, il quale al termine della attività è stato nuovamente dichiarato in stato di arresto per spaccio di droga.

Il 19enne è stato quindi sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari e nella mattinata successiva il GIP del Tribunale di Bari ha celebrato l’udienza di convalida dell’arresto, disponendo la prosecuzione della misura cautelare