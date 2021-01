GOVERNO, FIORAMONTI: NUOVA COMPAGINE PERCORSO PIÙ LOGICO

“Il percorso più logico – e che molti parlamentari che hanno votato la fiducia si aspettano- è che il Premier costituisca nuova compagine di Governo, con una linea coerente e chiaramente progressista (soprattutto su ambiente, salute, diritti, economia, scuola e ricerca), mettendo in campo il massimo delle competenze che il Paese può offrire”. Così dichiara l’On. FIORAMONTI (MISTO), già Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

“Questo percorso metterebbe in grande difficoltà molti esponenti del gruppo di Italia Viva, magari isolando Renzi, e recuperando voti importanti per una maggioranza di centrosinistra, invece di andare a pescare (in modo maldestro e indegno) consensi nel centrodestra”- conclude infine l’ex Ministro.