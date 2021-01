FSC 2014/2020, in commissione Bilancio all’Ars ok alla riprogrammazione di 16 milioni di economie, Savona (FI): “Saranno destinate alla riqualificazione territoriale. Straordinaria concretezza di Forza Italia”

Palermo, 19/01/2021: Disco verde in II Commissione all’Assemblea Regionale Siciliana, in merito alla riprogrammazione di circa 16 milioni di euro provenienti dalle economie del Fondo Sviluppo e Coesione – Patto per il Sud 2014/2020.

“Tali somme – afferma il Presidente della Commissione Bilancio, Riccardo Savona – saranno reinvestite in specifici interventi infrastrutturali, che serviranno alla riqualificazione urbana, alla ristrutturazione dei luoghi di culto di interesse storico-architettonico e dell’edilizia pubblica in diversi comuni di tutto il tessuto regionale. Ringrazio l’assessore al ramo, on. Marco Falcone, per la proficua collaborazione. Una menzione particolare va anche al Presidente Miccichè ed a tutto il gruppo parlamentare di Forza Italia. Abbiamo dimostrato una straordinaria concretezza, portata avanti mettendo sempre al primo posto le istanze territoriali”.