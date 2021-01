Disabilità. M5S all’Ars: “Governo regionale assurdo. A rischio fondi per gli studenti diversamente abili”

Palermo 18 gennaio 2021 – “Il governo Musumeci è responsabile non solo della pessima gestione della crisi sanitaria da Coronavirus ma anche del peggioramento delle condizioni economiche e sociali delle fasce più deboli della popolazione visto che sono a rischio i fondi per l’assistenza scolastica agli studenti affetti da disabilità”. A dichiararlo sono i deputati regionali del Movimento 5 Stelle a proposito della mancanza di fondi nell’esercizio provvisorio regionale per l’assistenza per gli studenti con disabilità. “Da mesi – spiegano i deputati – denunciamo che servono fondi per gli assistenti igienico personali e alla comunicazione, ma Musumeci e compagnia sono stati sordi alle richieste delle famiglie di questi ragazzi. E’ assurdo da parte di questo governo far venir meno fondi per queste categorie proprio in questo momento in cui l’incertezza economica ha investito le imprese e le famiglie siciliane. Oggi in commissione bilancio durante la votazione dell’esercizio provvisorio abbiamo chiesto garanzie precise per gli assistenti igienico personali e alla comunicazione che in questi giorni sono lasciati a casa. I disagi provocati agli alunni affetti da disabilità per la mancata programmazione del governo regionale sono gravissimi. Musumeci è pagato per migliorare le condizioni di vita dei propri concittadini, non per peggiorarle” – concludono.