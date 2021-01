CIPRIANO (M.E.S.) NESSUN SENSO VEDIAMO PER LA ZONA ROSSA, PRIMO O POI CI VEDREMO NELLE AULE GIUDIZIARIE

Caro Musumeci, come più volte ti abbiamo citato, fin dall’inizio della pandemia, vatti a cercare l’articolo (basta cercare su google e ne trovi ), tu stai agendo sempre a favore del fondoschiena dei palazzi romani. Noi, ti avevamo detto di chiudere la Sicilia tutta per un mese, durante la prima pandemia, e tu invece, ripeto, hai fatto ciò che hai voluto insieme al tuo alleato Salvini. Ora evita di scassarci ulteriormente i cabbasisi. Nessun senso, vediamo del perché dobbiamo essere in zona rossa e nonostante ciò mandi i ragazzi a scuola. Finiscila di girare attorno al problema. Riteniamo che la tua ordinanza come i Dpcm di Conte sia illegittima e tutto ciò fa ridere i polli al pollaio . Ricordiamo nel merito, che c’è una sentenza del Tribunale di Roma che ha dichiarato illegittimi i Dpcm di Conte, va da sé che anche la tua ordinanza la riteniamo illeggitima. Ti ricordiamo, caro Musumeci che il Movimento Etico Siciliano, primo o poi avra’ il piacere di incontrarti nelle aule giudiziarie . Firmato Antonio Cipriano, Portavoce Movimento Etico Siciliano