CASTELLI, “DISEGNO RIFORMATORE, AMPIO E CORAGGIOSO. PER QUESTO CONTINUIAMO A SOSTENERE CONTE”

Roma – “Oggi, più che in ogni altro momento della storia del nostro Paese, c’è bisogno di un disegno riformatore, ampio e coraggioso.

È quello che abbiamo iniziato a mettere in campo con questo Governo, ed è quello che continueremo a fare per portare l’Italia, come ha detto il Presidente Giuseppe Conte, verso una “società più equa e più inclusiva, capace di coniugare l’obiettivo primario della crescita economica, del rilancio e della modernizzazione con le esigenze imprescindibili della sostenibilità, della coesione sociale e territoriale”.

La pandemia ci ha inferto ferite dolorosissime, ma ora abbiamo il dovere di disegnare l’Italia post-Covid. Per questo dobbiamo continuare a sostenere l’azione del Governo e del suo Presidente. Noi ci siamo, e ci saremo”.

Così il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, che su Facebook pubblica una foto che la ritrae assieme al Presidente Giuseppe Conte.