Droga: Sequestrato magazzino con piante marijuana, soldi e armi

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Jesi e quelli del Nucleo Operativo Ecologico di Ancona hanno effettuato un controllo presso un’autofficina di Jesi per verificare il rispetto delle normative ambientali in relazione alle gestione degli olii minerali e delle batterie esauste, nonché del rispetto della normativa per il contenimento del covid-19.

Durante l’accertamento, l’attenzione dei militari è stata attirata da un forte odore, proveniente da un confinante magazzino posto in un seminterrato e riconducibile alla possibile presenza di marijuana.

I Carabinieri quindi, dopo aver avuto accesso al locale, hanno scoperto una vera e propria piantagione indoor di marijuana. La perquisizione del locale ha così consentito di rinvenire e sequestrare 1255 piante di marijuana, circa 8 kg di marijuana già essiccata, imbustata e pronta per la vendita, circa 800 grammi di cocaina, oltre centomila euro in contanti in banconote di diverso taglio ed una pistola cal. 6.35 clandestina con 7 colpi.

Sono in corso accertamenti per verificare i materiali utilizzatori del locale.