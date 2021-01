A Digitale Italia il Superbonus110: tra opportunità e sfide

Ospite del format di Aidr Poste Italiane: il nostro impegno per favorire la ripresa

È il Superbonus110 il tema della prima puntata del format web Digitale Italia, promosso da Aidr. Complessità amministrative, opportunità e sfide della misura introdotta dal decreto Rilancio per la riqualificazione energetica e strutturale degli immobili, al centro della rubrica di approfondimento dell’Associazione Italian Digital Revolution. Ospiti del programma, Anna Rita Giagheddu – Resp. Business e Pubblica Amministrazione Banco Posta – Poste Italiane e Massimo Codato – Socio Aidr e Direttore Generale Rilancio Italia.

“Il Superbonus è un’occasione importate per il nostro Paese per due motivi principali, consente ai cittadini importanti interventi di efficientamento energetico e di messa in sicurezza e al contempo contribuisce alla ripresa economica. Attraverso la cessione del credito di imposta, viene offerta a cittadini e imprese una importante immissione di liquidità. Poste Italiane ha puntato su un sistema semplice, chiaro e trasparente per supportare i cittadini e le imprese.” Così Anna Rita Giagheddu – Resp. Business e Pubblica Amministrazione Banco Posta – Poste Italiane durante il suo intervento nella puntata del format di Aidr.

“Per poter usufruire delle agevolazioni dello Stato è necessario rispettare tutti gli adempimenti. Se manca un tassello si è fuori, non ci sono margini di incertezze o di dubbi. Lo Stato è chiaro. Per questo motivo sono importanti gli strumenti a sostegno dei professionisti. La tecnologia è quanto mai essenziale.” Massimo Codato – Socio Aidr e Direttore Generale Rilancio Italia 2020 ha illustrato le opportunità contenute nella piattaforma Rilancio Italia 2020, un software che guida il professionista in tutta la gestione degli adempimenti contenuti nella normativa.

Puoi vedere la puntata qui (https://www.aidr.it/superbonus110-digitaleitaliaidr//)

Puoi ascoltare il podcast qui (https://www.aidr.it/digitale-italia-superbonus-110-podcast/)