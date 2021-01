Sicilia – Covid. #ioapro1501 Caronia “Irresponsabile violare norme. Grave adesione di parlamentari. Agevolazioni alle imprese per combattere la crisi”

“Capisco perfettamente le difficoltà delle tante categorie economiche e produttive danneggiate dalle restrizioni imposte dall’epidemia, ma non sarà certamente la violazione delle regole di prevenzione a risolvere i problemi.

Soprattutto in questo momento e soprattutto a Palermo e in Sicilia non è accettabile ed è gravissimo che venga promossa, anche da parte di parlamentari, una irresponsabile violazione delle norme sulla chiusura dei locali, che può solo portare a nuovi contagi, nuovi lutti e quindi nuove restrizioni.Piuttosto, è necessario che sia dichiarata la zona rossa e che il Governo approvi un piano di indennizzi, ristori ed esenzioni fiscali che permetta alle categorie produttive e ai professionisti ed artigiani di avere ristori adeguati per le proprie perdite.”

Lo dichiara Marianna Caronia, deputata regionale e consigliera comunale di Forza Italia in merito alla annunciata apertura non autorizzata di locali pubblici dalla prossima settimana ed al sostegno manifestato da alcuni deputati.