Usa, l’addio di Trump mobilita i bookmaker: difficile una resa anticipata, sempre più probabile la grazia fai da te

ROMA – Nuovi colpi di scena in vista per gli ultimi giorni del mandato di Donald Trump. A poco più di una settimana dalla fatidica data, i bookmaker internazionali non escludono novità a sorpresa dal presidente uscente, alle prese con la richiesta di impeachment presentata dai Democratici e il cui voto è previsto domani. I betting analyst ancora non escludono l’uscita di scena anticipata di Trump e danno a quota 12,50 l’addio del presidente Usa alla Casa Bianca prima del 20 gennaio. Più verosimile la possibilità che il tycoon si auto-conceda la grazia preventiva, che lo proteggerebbe da eventuali indagini federali al termine del mandato: uno scenario, spiega agipronews, dato a 2,36 (dal 4,00 dei giorni scorsi), mentre si scende a 1,56 per la grazia concessa ai suoi figli adulti. Molto difficile, invece, la “resa” a Joe Biden, visto che la partecipazione alla cerimonia di insediamento del 20 gennaio è solo a 17,00.