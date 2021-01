Si fingono operatori sanitari e rapinano anziani, arrestati

Questa mattina i carabinieri della Compagnia di Carpi, all’esito di un’attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Modena, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena con cui sono stati disposti gli arresti domiciliari di due persone, un uomo di 35 anni, originario di Correggio, ed una donna di 62 anni, originaria di Gonzaga, entrambi nomadi pluripregiudicati. I due, il 15 ottobre 2020 ed il 3 novembre 2020, fingendosi operatori sanitari dell’ospedale di Carpi con funzioni di controllo igienico dei locali, sarebbero riusciti fraudolentemente ad ottenere l’accesso nell’abitazione di due anziane signore di Soliera con la scusa di sanificare le stanze e, dopo averle distratte, si sarebbero impossessati dell’oro e dei soldi che le donne custodivano in casa.

Nel primo caso, uno ha suonato al citofono, qualificandosi come operatore dell’ospedale di Carpi, chiedendo alla donna di entrare in casa per fare la sanificazione all’interno dell’abitazione. La vittima ha acconsentito accompagnandoli nelle stanze della propria abitazione e mentre uno la distraeva, l’altro complice si è impossessato dei valori. Nel secondo caso gli autori si erano qualificati come incaricati di aiutare l’anziana nella deambulazione; in quest’ultimo caso, l’anziana signora, insospettitasi poiché d’un tratto non aveva più visto uno dei due, ha deciso di chiamare i carabinieri. Da lì sono state avviate le indagini che in poco tempo hanno permesso di identificare e raccogliere elementi sul conto dei due indagati, per i quali la Procura della Repubblica ha ottenuto l’emissione delle due misure cautelari che stamattina, alle prime luci dell’alba, sono state eseguite dai carabinieri.