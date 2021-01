SuperEnalotto, Noto (SR) festeggia un “5” da oltre 31mila euro

La provincia di Siracusa passa un buon fine settimana grazie al SuperEnalotto. Nel concorso di sabato 9 gennaio, a Noto, infatti è stato centrato un “5” da 31.997,99 euro. La giocata vincente, riporta agipronews, è stata convalidata presso l’esercizio “Trapani” in via Gaetano Salvemini 12. La rincorsa al Jackpot, intanto, riparte domani sera, martedì 12 gennaio, dove in palio ci saranno 90,5 milioni. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Sicilia il “6” non si presenta da aprile 2018, con 130 milioni vinti a Caltanissetta.