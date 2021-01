Il nuovo Green Deal europeo. Le strategie per una mobilità intelligente e sostenibile

Vito Coviello

di Vito Coviello Socio AIDR e Responsabile Osservatorio Tecnologie Digitali nel settore dei trasporti e della logistica.

La commissione UE ha presentato il 10 dicembre il piano di Azione

L’Europa punta ad essere il primo Continente ad impatto zero entro il 2050. E’ un obiettivo sfidante ma anche entusiasmante perché l’UE farebbe da traino agli altri continenti, ponendosi come leader mondiale nella ricerca di alleanze internazionali per definire le norme che dovranno assicurare la crescita sostenibile.

La legge sul Clima diverrà pertanto un obiettivo giuridicamente vincolante per l’azzeramento delle emissioni e gli stati membri saranno obbligati a rispettare e realizzare quanto previsto dal Piano.

La legge ha tracciato la rotta per arrivare alla neutralità climatica entro il 2050 fissando nel piano per il clima un target intermedio di riduzione delle emissioni al 55% entro il 2030.

Anche i capi di Stato, di Governo e i Ministri dell’ambiente hanno dato il loro parere favorevole.

La Commissione dovrà ora rivedere entro l’estate 2021 tutta la legislazione sul clima e sull’energia al fine di renderla adatta al primo obiettivo fissato entro il 2030.

Saranno riviste le direttive sull’energie rinnovabili, sull’efficienza energetica e sulle performance energetiche degli edifici.

Saranno sottoposti a revisione i regolamenti sulle emissioni di gas ad effetto serra, sull’uso del suolo, sarà rivista la direttiva sul sistema dei trasporti intelligenti, sugli standard di emissione di CO2 e tanto altro ancora.

Riguardo ai trasporti, si prevede una trasformazione fondamentale: la Commissione nel suo piano prevede una mobilità verde, intelligente e a prezzi accessibili.

Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo, ha dichiarato che “… Per raggiungere i nostri obiettivi climatici, le emissioni del settore dei trasporti devono registrare una chiara tendenza al ribasso. La strategia odierna cambierà il modo con cui le persone e le merci circolano in tutta Europa e renderà facile combinare diversi modi di trasporto in un unico viaggio. Abbiamo fissato obiettivi ambiziosi per l’intero sistema dei trasporti per garantire una ripresa sostenibile, intelligente e resiliente dalla crisi della COVID-19…”.

La Commissaria per i Trasporti, Adina Vălean, ha dichiarato che “… Le tecnologie digitali hanno il potenziale per rivoluzionare il nostro modo di muoverci, rendendo la nostra mobilità più intelligente, efficiente e anche più verde. Dobbiamo offrire alle imprese un quadro stabile per gli investimenti verdi che dovranno effettuare nei prossimi decenni. Attraverso l’attuazione di questa strategia, creeremo un sistema dei trasporti più efficiente e resiliente, saldamente rivolto a ridurre le emissioni in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo …“.

Quali dovranno essere le Tappe per raggiungere gli obiettivi di cui sopra?

Entro il 2030:

Almeno 30 milioni di automobili che circoleranno sulle strade europee dovranno essere a emissioni zero

almeno 100 città europee saranno a impatto climatico zero

il traffico ferroviario ad alta velocità dovrà raddoppiare in tutta Europa

la mobilità automatizzata dovrà essere diffusa su larga scala dovranno essere approntate per il mercato navi a zero emissioni

entro il 2035:

dovranno essere disponibili aeromobili di grandi dimensioni a zero emissioni

entro il 2050:

quasi tutte le automobili, i furgoni, gli autobus e i veicoli pesanti nuovi saranno a zero emissioni

il traffico merci su rotaia raddoppierà

una rete transeuropea di trasporto multimodale (TEN-T) sarà pienamente operativa

per trasporti sostenibili e intelligenti con connettività ad alta velocità.

La Commissione Europea sottolinea anche che in questa evoluzione non si deve lasciare indietro alcun Paese, Regione o Area rurale: è indispensabile che la mobilità sia disponibile e accessibile a tutti.

Per traguardare gli obiettivi di cui sopra occorrono necessariamente risposte concrete

e immediate di ciascun Paese membro dell’UE.

Il recovery Fund assegnato al nostro Paese per il rilancio dell’economia da mesi schiacciata dalla pandemia, consentirà di destinare risorse economiche importanti anche nel settore delle

Infrastrutture e dei Trasporti.

IL MIT ha posto in evidenza diverse priorità, tra queste si segnalano:

porti green e logistica sostenibile , per migliorare l’accessibilità portuale, riconvertire la flotta navale in chiave ambientale, rinnovare il parco dei mezzi su gomma adibiti all’autotrasporto, rinnovare locomotori e i carri merci, completare la digitalizzazione nell’ambito del sistema logistico;

, per migliorare l’accessibilità portuale, riconvertire la flotta navale in chiave ambientale, rinnovare il parco dei mezzi su gomma adibiti all’autotrasporto, rinnovare locomotori e i carri merci, completare la digitalizzazione nell’ambito del sistema logistico; opere ferroviarie per la mobilità dei cittadini e la connessione veloce del Paese, per migliorare l’accessibilità della popolazione che dovrà avere a meno di 1 ora un collegamento con l’alta velocità (il target è l’ottanta per cento della popolazione al termine del programma a meno di un’ora da una stazione alta velocità);

e la connessione veloce del Paese, per migliorare l’accessibilità della popolazione che dovrà avere a meno di 1 ora un collegamento con l’alta velocità (il target è l’ottanta per cento della popolazione al termine del programma a meno di un’ora da una stazione alta velocità); modernizzazione dei collegamenti stradali e autostradali , con l’aumento della sicurezza, dell’efficienza delle connessioni, la transizione digitale e le smart road;

, con l’aumento della sicurezza, dell’efficienza delle connessioni, la transizione digitale e le smart road; Innovazione digitale nei trasporti, favorendo alcuni progetti sperimentali specifici come il Brenner “Digital Green Corridor”, la piattaforma nazionale per i servizi digitali con sperimentazioni pilota di tecnologie per la cooperazione tra veicoli infrastrutture in realtà urbane individuate, il TPL 4.0 verde e sicuro, il living Lab sperimentale nella città di Milano per le tecnologie innovative per il TPL.